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    Госдепартамент: США выступают за мирное урегулирование в Венесуэле

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты выступают за мирное возвращение Венесуэлы к демократии, однако допускают любые варианты действий в отношении Каракаса. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг журналистам помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Кимберли Брейер во время телефонного брифинга.

    "Мы в значительной степени поддерживаем мирное урегулирование этого кризиса [в Венесуэле], в то же самое время мы ясно заявляли, что все варианты допустимы, но надеемся на мирное возвращение к демократии в Венесуэле", - отметила она.

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