Госдепартамент: США выступают за мирное урегулирование в Венесуэле

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты выступают за мирное возвращение Венесуэлы к демократии, однако допускают любые варианты действий в отношении Каракаса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг журналистам помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Кимберли Брейер во время телефонного брифинга.

"Мы в значительной степени поддерживаем мирное урегулирование этого кризиса [в Венесуэле], в то же самое время мы ясно заявляли, что все варианты допустимы, но надеемся на мирное возвращение к демократии в Венесуэле", - отметила она.