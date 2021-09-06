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Госдепартамент: США приняли на своей территории около 40 тыс. эвакуированных афганцев

Госдепартамент: США приняли на своей территории около 40 тыс. эвакуированных афганцев Почти 40 тыс. эвакуированных в рамках американской военной операции афганцев прибыли в США после соответствующих процедур проверки.
Другие страны
6 сентября 2021 г. 18:50
Госдепартамент: США приняли на своей территории около 40 тыс. эвакуированных афганцев

Почти 40 тыс. эвакуированных в рамках американской военной операции афганцев прибыли в США после соответствующих процедур проверки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении Госдепартамента.

"Уже почти 40 тыс. человек покинули расположенные за рубежом пункты проверки и прибыли в США", - отмечается в документе.

Проверкой эвакуированных афганцев, прежде чем им разрешат прибыть в США, занимаются специалисты министерств внутренней безопасности, обороны, а также Федерального бюро расследований (ФБР) Национального контртеррористического центра. Они изучают как биографические, так и биометрические данные беженцев.

"Наши временные транзитные пункты в Персидском заливе способны пропускать около 37 тыс. человек на постоянной основе, и более 65 тыс. человек уже прошли [через них], направляясь в США или на дальнейшее оформление в пунктах Европы. Временные транзитные пункты, которые мы создали в США и на военных базах в Европе имеют возможность пропускать не менее 28 тыс. человек на постоянной основе", - говорится в сообщении.

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