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Госдепартамент США пригрозил Ирану ужесточением санкций

Госдепартамент США пригрозил Ирану ужесточением санкций США и их союзники предупреждают Иран об ужесточении санкций в случае предполагаемой передачи Тегераном Москве баллистических ракет.
Другие страны
12 августа 2024 г. 23:34
Госдепартамент США пригрозил Ирану ужесточением санкций

США и их союзники предупреждают Иран об ужесточении санкций в случае предполагаемой передачи Тегераном Москве баллистических ракет.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

"Как мы и наши партнеры ясно дали понять и на саммите Группы семи, и на саммите НАТО этим летом, все вместе мы готовы дать быстрый и жесткий ответ, если Иран продвинется вперед в деле передачи баллистических ракет, что, по нашему мнению, означало бы кардинальное усиление поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", - заявил дипломат.

Агентство Reuters ранее сообщило, что разведслужбы европейских стран ожидают в ближайшее время поставок Ираном России сотен баллистических ракет малой дальности.

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