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    Госдепартамент США предупреждает американцев о возможной угрозе терактов в Европе

    Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года© Vecherka.news

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Госдепартамент США предупредил граждан о возможных терактах в Европе в ближайшие четыре месяца.

    Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

    «Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года», — говорится в тексте сообщения.

    В ведомстве отметили, что атаки во Франции, России, Швеции и Великобритании показали, что у террористов есть возможности для планирования и организации терактов на территории Европы, а также указали на опасность нападений симпатизирующих террористам или саморадикализованных лиц.

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