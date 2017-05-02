Госдепартамент США предупреждает американцев о возможной угрозе терактов в Европе

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Госдепартамент США предупредил граждан о возможных терактах в Европе в ближайшие четыре месяца.

Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

«Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года», — говорится в тексте сообщения.

В ведомстве отметили, что атаки во Франции, России, Швеции и Великобритании показали, что у террористов есть возможности для планирования и организации терактов на территории Европы, а также указали на опасность нападений симпатизирующих террористам или саморадикализованных лиц.