Госдепартамент США подтвердил эвакуацию американского консульства в австралийском Сиднее

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Госдепартамент США подтвердил эвакуацию работников американского консульства в австралийском Сиднее, где в одном из кафе захвачены заложники. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как заявила официальный представитель ведомства Джен Псаки, "гражданам США рекомендовано не появляться в районе ЧП до дальнейших указаний".

Псаки отметила, что США пристально следят за инцидентом в Сиднее.

"Я могу подтвердить, что американское консульство, как и другие здания в районе Мартин-плейс, было эвакуировано в целях предосторожности. Небольшая группа сотрудников продолжает работать, находясь в безопасном месте", — отметила официальный представитель Госдепартамента.

По ее словам, представители "консульства остаются в тесном контакте с австралийскими властями".

Сегодня утром неизвестный с оружием захватил в заложники до 40 посетителей и сотрудников магазина-кафе Lindt близ здания Центробанка в центре Сиднея. Заложников заставили вывесить в окне флаг с надписью на арабском. Сообщалось, что подозреваемый заявлял о четырех взрывных устройствах, якобы заложенных в городе.

Позже австралийские СМИ сообщили, что нескольким заложникам удалось выбежать из сиднейского кафе.