Госдепартамент США подсчитал потери бюджета России в результате санкций

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Из-за действий США российский бюджет недосчитался около 3 миллиардов долларов. Как сообщает Report со ссылкой на DW, об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт.

Отвечая на вопрос об активности США по введению санкций в отношении России, она подчеркнула, что правительству в Вашингтоне необходимо произвести тщательный анализ всей ситуации, что займет некоторое время. "Однако мы рады, что некоторые страны прекратили закупать некоторые виды российских материалов и других ресурсов. Мы предполагаем, что сумели остановить закупки более чем на 3 миллиарда долларов. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием", - заявила Науэрт.

По ее словам, это означает, что в российскую казну поступает меньше денег, что в Вашингтоне считают успехом "в деле привлечения России к ответственности".