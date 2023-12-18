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Госдепартамент США осудил запуск северокорейских ракет

Госдепартамент США осудил запуск северокорейских ракет США осуждают два запуска баллистических ракет Северной Кореей, произведенных в воскресенье и в понедельник.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 08:56
Госдепартамент США осудил запуск северокорейских ракет

США осуждают два запуска баллистических ракет Северной Кореей, произведенных в воскресенье и в понедельник.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Эти запуски, как и другие запуски баллистических ракет, проведенные Пхеньяном в этом году, являются нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Они представляют угрозу соседям КНДР и подрывают региональную безопасность", - отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что США по-прежнему привержены дипломатическому подходу к Северу, и призвал Пхеньян вернуться к диалогу.

"Наши обязательства по обороне Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми", - добавил он.

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