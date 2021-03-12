О нас
Report Georgia
Аудио новости

Госдеп США осудил решение об освобождении убийцы консула Турции в Лос-Анджелесе Хампига Сасуняна

Госдеп США осудил решение об освобождении убийцы консула Турции в Лос-Анджелесе Хампига Сасуняна "Нападение на дипломата - это не только тяжкое преступление против определенного лица, но и нападение на саму дипломатию"
Другие страны
12 марта 2021 г. 13:52
Госдеп США осудил решение об освобождении убийцы консула Турции в Лос-Анджелесе Хампига Сасуняна

"Госдепартамент глубоко разочарован ожидаемым условно-досрочным освобождением в штате Калифорния Хампига "Гарри" Сасуняна, признанного виновным в убийстве в 1982 году генерального консула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арикана".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента США.

"Нападение на дипломата - это не только тяжкое преступление против определенного лица, но и нападение на саму дипломатию. США, как государство, придающее особое внимание обеспечению безопасности американских дипломатов, преданных своему делу и работающих по всему миру, придерживаются долголетней позиции, согласно которой, те преступники, которые участвовали в убийстве дипломатов должны получать максимально возможное наказание и отбывать сроки без права на досрочное освобождение", - отмечается в заявлении.

Госдепартамент также выразил "глубочайшие соболезнования семье Кемаля Арикана и коллегам из Министерства иностранных дел Турции в связи с их утратой".

Хампиг Сасунян уже почти четыре десятилетия отбывает срок в тюрьме Сан-Квентин в штате Калифорния за убийство турецкого дипломата Кемаля Арикана. 28 января 1982 года Сасунян совершил 14 выстрелов в грудь и голову генконсула Турции в Лос-Анджелесе, пока его машина стояла на светофоре. В феврале 1984 года по окончании длительного судебного процесса он был приговорен к пожизненному заключению.

По законам Калифорнии, заключенные, которые провели в тюрьме более 25 лет, получают право на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сасунян с октября 2007 года неоднократно пытался воспользоваться этим правом.

Ранее Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом принял решение отклонить все свои дальнейшие апелляции в отношении решения суда по делу Хампига Сасуняна. Это решение означает, что Хампига Сасуняна вскоре ожидает условно-досрочное освобождение.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

МО: Международному сообществу нужно принять меры против убийц мирных жителей
МО: Международному сообществу нужно принять меры против убийц мирных жителей
12 марта 2021 г. 13:16
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям
12 марта 2021 г. 10:07
Глава представительства УВКБ: То, что я увидел в Агдаме и Физули было шоком, даже для меня
Глава представительства УВКБ: То, что я увидел в Агдаме и Физули было шоком, даже для меня
11 марта 2021 г. 17:42
Азербайджан закупит у Швеции 432 тыс. доз вакцины AztraZeneca
Азербайджан закупит у Швеции 432 тыс. доз вакцины AztraZeneca
11 марта 2021 г. 16:30
Азербайджан закупит у России 300 тыс. доз вакцины Sputnik V
Азербайджан закупит у России 300 тыс. доз вакцины "Sputnik V"
11 марта 2021 г. 16:20
Грузия начала переговоры о закупке вакцины из Китая
Грузия начала переговоры о закупке вакцины из Китая
11 марта 2021 г. 15:15
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
11 марта 2021 г. 11:48
Совет женщин ПЕА упразднен
Совет женщин ПЕА упразднен
11 марта 2021 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi