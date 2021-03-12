Госдеп США осудил решение об освобождении убийцы консула Турции в Лос-Анджелесе Хампига Сасуняна

"Нападение на дипломата - это не только тяжкое преступление против определенного лица, но и нападение на саму дипломатию"

"Госдепартамент глубоко разочарован ожидаемым условно-досрочным освобождением в штате Калифорния Хампига "Гарри" Сасуняна, признанного виновным в убийстве в 1982 году генерального консула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арикана".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента США.

"Нападение на дипломата - это не только тяжкое преступление против определенного лица, но и нападение на саму дипломатию. США, как государство, придающее особое внимание обеспечению безопасности американских дипломатов, преданных своему делу и работающих по всему миру, придерживаются долголетней позиции, согласно которой, те преступники, которые участвовали в убийстве дипломатов должны получать максимально возможное наказание и отбывать сроки без права на досрочное освобождение", - отмечается в заявлении.

Госдепартамент также выразил "глубочайшие соболезнования семье Кемаля Арикана и коллегам из Министерства иностранных дел Турции в связи с их утратой".

Хампиг Сасунян уже почти четыре десятилетия отбывает срок в тюрьме Сан-Квентин в штате Калифорния за убийство турецкого дипломата Кемаля Арикана. 28 января 1982 года Сасунян совершил 14 выстрелов в грудь и голову генконсула Турции в Лос-Анджелесе, пока его машина стояла на светофоре. В феврале 1984 года по окончании длительного судебного процесса он был приговорен к пожизненному заключению.

По законам Калифорнии, заключенные, которые провели в тюрьме более 25 лет, получают право на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сасунян с октября 2007 года неоднократно пытался воспользоваться этим правом.

Ранее Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом принял решение отклонить все свои дальнейшие апелляции в отношении решения суда по делу Хампига Сасуняна. Это решение означает, что Хампига Сасуняна вскоре ожидает условно-досрочное освобождение.