​Госдепартамент США эвакуирует членов семей дипломатов из Боливии

Госдепартамент США внес Боливию в "красный" список стран, которые не рекомендовано посещать, и предписал членам семей дипломатов покинуть страну, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Двенадцатого ноября госдепартамент дал распоряжение покинуть страну членам семей государственных сотрудников США, а также тех госсотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными, в связи с продолжающейся политической нестабильностью в Боливии", - говорится в заявлении.

"Не посещайте Боливию из-за гражданских протестов", - говорится в сообщении Госдепартамента для граждан страны. Ведомство предупредило американцев, что не сможет оказать им помощь в сложной ситуации из-за протестов в стране.

В ходе беспорядков в Боливии после ухода в отставку президента Эво Моралеса погибли семь человек и пострадали 12, волнения продолжаются.

В "красном" списке стран, не рекомендованных для посещения гражданами США - 13 государств, в том числе КНДР, Иран, Сирия, Афганистан, Йемен и другие.

После отставки Моралеса пост главы государства заняла вице-спикер сената от оппозиции.