Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану

Специальный посланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман предупредил лидеров Судана, что продолжение американской политической и экономической поддержки зависит от продолжения процесса передачи власти в стране гражданским.

Специальный посланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман предупредил лидеров Судана, что продолжение американской политической и экономической поддержки зависит от продолжения процесса передачи власти в стране гражданским.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил Госдепартамент.

В ходе состоявшегося на этой неделе визита в Хартум Фелтман встретился с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, руководителем Суверенного совета страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом и другими участниками политического процесса.

"Спецпосланник Фелтман выразил приверженность Соединенных Штатов продолжению политической и экономической поддержки Судана по мере продвижения передачи власти. Он также подчеркнул, что такая поддержка зависит от того, будет ли Судан придерживаться согласованного порядка транзита", - говорится в пресс-релизе.

"Отклонение от этой траектории, неспособность достичь ключевых контрольных показателей поставит под угрозу двусторонние отношения Судана с США, включая значительную американскую помощь, а также перспективы сотрудничества в области безопасности по модернизации суданских вооруженных сил и поддержки со стороны Соединенных Штатов в международных финансовых институтах по вопросу о реструктуризации долга", - добавил госдепартамент.

Фелтман дал понять, что от Судана ждут согласованной даты передачи поста председателя Суверенного совета гражданскому лицу, создания переходного законодательного совета, формирования юридических и институциональных основ проведения свободных и справедливых выборов, судебной реформы и запуска процесса преобразований аппарата безопасности.