Госдепартамент призвал американцев покинуть Венесуэлу

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Администрация США рекомендует находящимся в Венесуэле американским гражданам покинуть эту страну в связи с резким обострением в ней внутриполитического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу в своем Twitter Бюро по консульским делам Госдепартамента.

Оно распространило соответствующее уведомление в адрес направляющихся в другие страны и уже находящихся за рубежом американцев.

Как отметило внешнеполитическое ведомство, у американского правительства в настоящее время практически нет возможности "оказывать экстренные услуги гражданам США в Венесуэле".

"Американским гражданам, проживающим в Венесуэле или направляющимся туда, следует серьезно рассмотреть возможность покинуть эту страну [и отказаться от планов поездок в нее]", - подчеркнули в Госдепартаменте.