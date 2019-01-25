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    Госдепартамент призвал американцев покинуть Венесуэлу

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Администрация США рекомендует находящимся в Венесуэле американским гражданам покинуть эту страну в связи с резким обострением в ней внутриполитического кризиса.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу в своем Twitter Бюро по консульским делам Госдепартамента.

    Оно распространило соответствующее уведомление в адрес направляющихся в другие страны и уже находящихся за рубежом американцев.

    Как отметило внешнеполитическое ведомство, у американского правительства в настоящее время практически нет возможности "оказывать экстренные услуги гражданам США в Венесуэле". 

    "Американским гражданам, проживающим в Венесуэле или направляющимся туда, следует серьезно рассмотреть возможность покинуть эту страну [и отказаться от планов поездок в нее]", - подчеркнули в Госдепартаменте.

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