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    ​Госдепартамент предупредил американцев о возможности похищения в Тунисе

    Гражданам США не рекомендуется посещать юго-восточные регионы и горные районы страны

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Госдепартамент обратился к гражданам США с рекомендацией воздержаться от поездок в Тунис в связи с террористической угрозой.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, сотрудники госдепартамента порекомендовали американцам быть готовыми к тому, что их могут похитить и проявлять особенную бдительность в популярных среди туристов местах.

    Гражданам США не рекомендуется, в частности, посещать юго-восточные регионы и горные районы страны, а также держаться подальше от границы Туниса и Ливии.

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