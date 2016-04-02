​Госдепартамент предупредил американцев о возможности похищения в Тунисе

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Госдепартамент обратился к гражданам США с рекомендацией воздержаться от поездок в Тунис в связи с террористической угрозой.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, сотрудники госдепартамента порекомендовали американцам быть готовыми к тому, что их могут похитить и проявлять особенную бдительность в популярных среди туристов местах.

Гражданам США не рекомендуется, в частности, посещать юго-восточные регионы и горные районы страны, а также держаться подальше от границы Туниса и Ливии.