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Госдепартамент одобрил возможную продажу Норвегии вертолетов на $1 млрд

Госдепартамент одобрил возможную продажу Норвегии вертолетов на $1 млрд Госдепартамент США разрешил возможную продажу Норвегии вертолетов MH-60R и других систем примерно на $1 млрд.
Другие страны
27 апреля 2023 г. 08:25
Госдепартамент одобрил возможную продажу Норвегии вертолетов на $1 млрд

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Норвегии вертолетов MH-60R и других систем примерно на $1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В заявлении агентства подчеркивается, что американское внешнеполитическое ведомство одобрило потенциальную продажу "властям Норвегии многоцелевых вертолетов MH-60R и связанного с этим оборудования примерно на $1 млрд".

По данным Вашингтона, представители королевства ранее запросили разрешение на приобретение у США шести таких вертолетов, а также различного оборудования и запчастей к ним.

Американская администрация уже уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

В число основных подрядчиков в случае одобрения войдет компания Lockheed Martin. Пентагон заверил, что продажа вертолетов не повредит боеготовности США.

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Версия на английском языке US State Department approves potential $1 billion sale of helicopters to Norway 
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti Norveçə 1 milyard dollarlıq helikopter satışına icazə verib

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