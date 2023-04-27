Госдепартамент одобрил возможную продажу Норвегии вертолетов на $1 млрд

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Норвегии вертолетов MH-60R и других систем примерно на $1 млрд.

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Норвегии вертолетов MH-60R и других систем примерно на $1 млрд.

Как передает Report , об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В заявлении агентства подчеркивается, что американское внешнеполитическое ведомство одобрило потенциальную продажу "властям Норвегии многоцелевых вертолетов MH-60R и связанного с этим оборудования примерно на $1 млрд".

По данным Вашингтона, представители королевства ранее запросили разрешение на приобретение у США шести таких вертолетов, а также различного оборудования и запчастей к ним.

Американская администрация уже уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

В число основных подрядчиков в случае одобрения войдет компания Lockheed Martin. Пентагон заверил, что продажа вертолетов не повредит боеготовности США.