Госдепартамент одобрил возможную продажу Норвегии вертолетов на $1 млрд

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Норвегии вертолетов MH-60R и других систем примерно на $1 млрд.
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В заявлении агентства подчеркивается, что американское внешнеполитическое ведомство одобрило потенциальную продажу "властям Норвегии многоцелевых вертолетов MH-60R и связанного с этим оборудования примерно на $1 млрд".
По данным Вашингтона, представители королевства ранее запросили разрешение на приобретение у США шести таких вертолетов, а также различного оборудования и запчастей к ним.
Американская администрация уже уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.
В число основных подрядчиков в случае одобрения войдет компания Lockheed Martin. Пентагон заверил, что продажа вертолетов не повредит боеготовности США.