Госдепартамент одобрил продажу Норвегии РСЗО HIMARS на $580 млн

Госдепартамент одобрил возможную продажу Норвегии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму $580 млн.

Госдепартамент одобрил возможную продажу Норвегии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму $580 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Согласно его заявлению, власти Норвегии "запросили покупку 16 высокомобильных артиллерийских систем HIMARS", а также ракетные контейнеры для высокоточных ракет GMLRS и тактических ракет ATACMS. "Общая стоимость программы составляет $580 млн", - отметили в Пентагоне.

Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.