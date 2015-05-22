Госдепартамент: Действия КНР в Южно-Китайском море влияют на отношения США и Китая

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Действия КНР в Южно-Китайском море негативным образом сказываются на двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил 21 мая на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Расселл.

По его словам, госсекретарь США Джон Керри во время своего недавнего визита в Пекин и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином "ясно изложил нашу озабоченность" по поводу происходящего в Южно-Китайском море. США сигнализировали о том, что данный вопрос "имеет воздействие на американо-китайские двусторонние отношения", отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.