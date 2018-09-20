Госдепартамент: число терактов в мире сократилось в 2017 году на 23%

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Число различных террористических вылазок в мире сократилось за минувший год на 23%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводятся в очередном ежегодном докладе о проблемах борьбы с терроризмом в мире, который был подготовлен Госдепартаментом. Это исследование охватывает 2017 год.

"Общее число террористических атак в мире в 2017 году уменьшилось на 23%, а общее число смертей в результате терактов - на 27% (по сравнению с 2016 годом)", - говорится в документе. Его авторы признают, что эта положительная тенденция зафиксирована в основном благодаря лишь одному фактору - резкому сокращению числа жертв терактов в Ираке.

В соответствии с изложенными в отчете данными, теракты были совершены в минувшем году в целом в 100 государствах. Однако они были географически сконцентрированными, 95% из них пришлись всего на пять стран - Афганистан, Индию, Ирак, Пакистан и Филиппины. Кроме того, 70% всех смертей от рук террористов были зарегистрированы тоже в пяти государствах - Афганистане, Ираке, Нигерии, Сирии и Сомали.

Представляя доклад на специальном телефонном брифинге для журналистов, координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс заострил внимание на еще одном аспекте проблемы. "Мы видим увеличение числа атак со стороны доморощенных террористов - лиц, которые были вдохновлены ИГИЛ, но никогда не бывали в Сирии или Ираке. Мы видим направляемые или вдохновляемые ИГИЛ атаки на уязвимые цели и в общественных местах, таких как гостиницы, курорты и памятники культуры, за пределами зоны военных действий [на Ближнем Востоке]", - пояснил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Вместе с этим Сейлс заявил, что "угрозы, которые собой представляет поддержка Ираном терроризма, не ограничены Ближним Востоком". "Они по-настоящему глобальны", - считает американский дипломат. С его точки зрения, "Иран использует терроризм в качестве инструмента госуправления". "Он [Иран] без колебаний использует этот инструмент на любом континенте", - полагает Сейлс.