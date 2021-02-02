О нас
Report Georgia
Аудио новости

Госдеп заявил о пересмотре политики США в отношении Северной Кореи

Госдеп заявил о пересмотре политики США в отношении Северной Кореи Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть политику в отношении Северной Кореи "по всем направлениям", чтобы определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейск
Другие страны
2 февраля 2021 г. 00:10
Госдеп заявил о пересмотре политики США в отношении Северной Кореи

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть политику в отношении Северной Кореи "по всем направлениям", чтобы определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report, Блинкен в интервью телеканалу NBC News отметил, что новый инструментарий включает возможность введения дальнейших санкций в отношении Пхеньяна по согласованию с союзниками США, а также дипломатические стимулы, которые госсекретарь не раскрыл.

Переговоры США и КНДР зашли в тупик после провала саммита в Ханое в феврале 2019 года. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, Северной Кореи в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации. Единственные после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции в октябре также закончились провалом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ Şimali Koreya ilə bağlı siyasətinə yenidən baxacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

ЕК: Миру потребуется больше вакцин, учитывая новые варианты коронавируса
ЕК: Миру потребуется больше вакцин, учитывая новые варианты коронавируса
1 февраля 2021 г. 23:52
В Мьянме военные сменили 11 министров
В Мьянме военные сменили 11 министров
1 февраля 2021 г. 22:11
В Литве выявлен первый случай заражения британским штаммом коронавируса
В Литве выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса
1 февраля 2021 г. 20:45
В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров в метро
В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров в метро
1 февраля 2021 г. 20:36
В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение
ФотоВ Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение
1 февраля 2021 г. 20:29
В Британии выявлен южноафриканский штамм коронавируса
В Британии выявлен южноафриканский штамм коронавируса
1 февраля 2021 г. 19:15
В Париже Сена вышла из берегов
В Париже Сена вышла из берегов
1 февраля 2021 г. 18:19
В испанском доме престарелых выявили вспышку COVID после прививки Pfizer
В испанском доме престарелых выявили вспышку COVID после прививки Pfizer
1 февраля 2021 г. 17:34
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
1 февраля 2021 г. 17:08
В США выявили 110,4 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили 110,4 тысячи новых случаев COVID-19
1 февраля 2021 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi