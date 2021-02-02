Госдеп заявил о пересмотре политики США в отношении Северной Кореи

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть политику в отношении Северной Кореи "по всем направлениям", чтобы определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейск

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть политику в отношении Северной Кореи "по всем направлениям", чтобы определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report, Блинкен в интервью телеканалу NBC News отметил, что новый инструментарий включает возможность введения дальнейших санкций в отношении Пхеньяна по согласованию с союзниками США, а также дипломатические стимулы, которые госсекретарь не раскрыл.

Переговоры США и КНДР зашли в тупик после провала саммита в Ханое в феврале 2019 года. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, Северной Кореи в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации. Единственные после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции в октябре также закончились провалом.