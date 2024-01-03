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Госдеп заявил о непричастности США и Израиля к взрывам в Иране

Госдеп заявил о непричастности США и Израиля к взрывам в Иране Администрация Соединенных Штатов заявляет о своей непричастности к взрывам в Иране, не видит оснований считать Израиль ответственным за них.
Другие страны
3 января 2024 г. 23:31
Госдеп заявил о непричастности США и Израиля к взрывам в Иране

Администрация Соединенных Штатов заявляет о своей непричастности к взрывам в Иране, не видит оснований считать Израиль ответственным за них.

Как передает Report, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя взрывы возле кладбища в иранском городе Керман.

"Пока еще слишком рано говорить о том, что могло послужить причиной этих взрывов, но я хочу обратить внимание на некоторые безответственные заявления, которые я видел, и скажу, что, во-первых, Соединенные Штаты не причастны к этому. И любые предположения об обратном просто смешны. Во-вторых, у нас нет никаких оснований полагать, что Израиль причастен к взрывам", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о том, почему Израиль не может быть причастен к взрывам, Миллер сказал: "У нас нет никакой информации, чтобы считать, что это так". Он добавил, что Вашингтон следит за ситуацией, но не обладает информацией о том, кто мог быть причастен к взрывам. "У меня нет никаких предположений о том, кто несет ответственность за этот инцидент. Я оставляю за правительством Израиля право говорить о своих действиях", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: İrandakı partlayışlarda ABŞ və İsrailin əli yoxdur

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