Госдеп заявил о намерении бороться с терроризмом вместе с Египтом

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Госдепартамент США в пятницу выразил солидарность с Египтом в связи с терактом на Синае и пообещал вести совместную борьбу с терроризмом.

Как передает Report, со ссыолкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби.

"США осуждают теракт, ответственность за который взяла на себя группировка "Исламское государство", приведший к гибели нескольких солдат", — заявил Джон Кирби.

"Мы выражаем солидарность с народом Египта в борьбе с насильственным экстремизмом. США выступают в поддержку безопасности Египта, и мы будем сотрудничать в борьбе с этой угрозой", — добавил он.

В пятницу неизвестные напали на КПП в районе города эль-Ариш на севере Синайского полуострова. По имеющейся информации, боевики подорвали у КПП несколько автомашин. Во время атаки на пункте находились порядка 30 военнослужащих.

По данным западных СМИ, жертвами стали 12 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).