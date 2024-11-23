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Госдеп заявил, что связи РФ и КНР повлияют на всю мировую политику

Госдеп заявил, что связи РФ и КНР повлияют на всю мировую политику Администрация Соединенных Штатов предпринимает попытки помешать расширению российско-китайских связей, но считает, что импульс на развитие этих отношений будет сохраняться.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 03:39
Госдеп заявил, что связи РФ и КНР повлияют на всю мировую политику

Администрация Соединенных Штатов предпринимает попытки помешать расширению российско-китайских связей, но считает, что импульс на развитие этих отношений будет сохраняться.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

"Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий альянс, но мы пытались, и в конечном счете Китай и Россия выбрали этот совместный путь, который повлияет на глобальную политику, что только сейчас проявляется", - сказал он на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По словам дипломата, Москва и Пекин "сохраняют поступательное движение в своих двусторонних отношениях". "Я ожидаю, что это продолжится", - сказал Кэмпбелл.

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