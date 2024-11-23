Госдеп заявил, что связи РФ и КНР повлияют на всю мировую политику

Администрация Соединенных Штатов предпринимает попытки помешать расширению российско-китайских связей, но считает, что импульс на развитие этих отношений будет сохраняться.

Администрация Соединенных Штатов предпринимает попытки помешать расширению российско-китайских связей, но считает, что импульс на развитие этих отношений будет сохраняться.

Как сообщает Report , об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

"Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий альянс, но мы пытались, и в конечном счете Китай и Россия выбрали этот совместный путь, который повлияет на глобальную политику, что только сейчас проявляется", - сказал он на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По словам дипломата, Москва и Пекин "сохраняют поступательное движение в своих двусторонних отношениях". "Я ожидаю, что это продолжится", - сказал Кэмпбелл.