Госдеп заявил, что связи РФ и КНР повлияют на всю мировую политику

Администрация Соединенных Штатов предпринимает попытки помешать расширению российско-китайских связей, но считает, что импульс на развитие этих отношений будет сохраняться.
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"Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий альянс, но мы пытались, и в конечном счете Китай и Россия выбрали этот совместный путь, который повлияет на глобальную политику, что только сейчас проявляется", - сказал он на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
По словам дипломата, Москва и Пекин "сохраняют поступательное движение в своих двусторонних отношениях". "Я ожидаю, что это продолжится", - сказал Кэмпбелл.