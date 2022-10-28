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Госдеп заявил, что США не настроены на увеличение ядерного арсенала

Госдеп заявил, что США не настроены на увеличение ядерного арсенала Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не хочет гонки вооружений с Россией и Китаем и не настроена на расширение ядерного арсенала США.
Другие страны
28 октября 2022 г. 05:37
Госдеп заявил, что США не настроены на увеличение ядерного арсенала

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не хочет гонки вооружений с Россией и Китаем и не настроена на расширение ядерного арсенала США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Я бы сказала, что производство большего числа вооружений не является ответом", - заявила она, комментируя на семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги вопрос о том, почему бы США не приступить к увеличению своего ядерного арсенала, чтобы иметь возможность одновременно конкурировать с Россией и Китаем.

Дженкинс напомнила, что Вашингтон и Москва уже прошли через гонку вооружений. "Я бы сказала, что у нас была гонка вооружений. И теперь мы находимся в том положении, когда тратим миллиарды и миллиарды долларов, чтобы производить вооружения, а затем тратим миллиарды и миллиарды долларов, чтобы их утилизировать. Не думаю, что возвращение к этому сценарию ответит на какие-то вопросы", - подчеркнула американский дипломат.

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