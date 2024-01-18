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Госдеп запретил въезд в США экс-президенту Гватемалы

Госдеп запретил въезд в США экс-президенту Гватемалы Госдепартамент США лишил бывшего президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи права на въезд на территорию Соединенных Штатов в связи с его причастностью к коррупции.
Другие страны
18 января 2024 г. 05:16
Госдеп запретил въезд в США экс-президенту Гватемалы

Госдепартамент США лишил бывшего президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи права на въезд на территорию Соединенных Штатов в связи с его причастностью к коррупции.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

"Госдепартамент располагает достоверной информацией, указывающей на то, что Джамматтеи принимал взятки в обмен на исполнение своих государственных функций во время пребывания на посту президента Гватемалы, подрывая принцип верховенства права и прозрачность правительства", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что за последние три года США ввели визовые санкции в отношении почти 400 физических лиц, включая чиновников, представителей бизнеса и членов их семей, из-за коррупционной деятельности или "подрыва демократии" в Гватемале.

Джамматтеи занимал пост президента Гватемалы с 2020 по 2024 год. Его сменил избранный президент Гватемалы Бернардо Аревало, который официально вступил в должность в ночь на понедельник.

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