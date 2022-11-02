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Госдеп выделил $47,6 миллиона на разминирование Украины

Госдеп выделил $47,6 миллиона на разминирование Украины Госдепартамент США выделил 47,6 миллиона долларов калифорнийской компании для помощи в разминировании Украины.
Другие страны
2 ноября 2022 г. 03:09
Госдеп выделил $47,6 миллиона на разминирование Украины

Госдепартамент США выделил 47,6 миллиона долларов калифорнийской компании для помощи в разминировании Украины.

Как передает Report, об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Сегодня мы объявляем о выделении 47,6 миллиона долларов Tetratec Inc из Пасадены, Калифорния, для предоставления срочной помощи Украине в разминировании", — сказал он на брифинге.

Указанные средства выделены компании для обеспечения ею помощи Украине в разминировании территории. Tetratec Inc, в частности, должна содействовать расширению возможностей Киева в том, что касается "поиска и обезвреживания мин, неразорвавшихся или брошенных боеприпасов, самодельных взрывных устройств".

Напомним, что ранее Евросоюз в экстренном порядке выделил Украине 25,5 млн евро на поддержание энергосистемы и предоставил "энергооборудование на миллионы евро".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynanın minalardan təmizlənməsi üçün 47,6 milyon dollar ayırıb

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