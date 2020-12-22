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Госдеп ввел санкции против супруги Башара Асада

Госдеп ввел санкции против супруги Башара Асада США ввели очередные санкции против супруги президента Сирии Башара Асада и ее ближайших родственников.
Другие страны
22 декабря 2020 г. 22:52
Госдеп ввел санкции против супруги Башара Асада
Асма Асад

США ввели очередные санкции против супруги президента Сирии Башара Асада и ее ближайших родственников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава госдепартамента США Майк Помпео.

“Госдепартамент вводит санкции в отношении Асмы Асад, супруги Башара Асада, за препятствование усилиям по продвижению политического решение сирийского конфликта”, - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.

По утверждению ведомства, “она в интересах режима возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти, в том числе за счет так называемой благотворительности и гражданских организаций".

Помимо самой супруги президента, санкции коснутся четырех ее ближайших родственников, которые, по мнению Вашингтона, обогатились "за счет страданий сирийцев".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Əsma Əsədə qarşı növbəti sanksiya tətbiq etdi

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