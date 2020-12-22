Госдеп ввел санкции против супруги Башара Асада

США ввели очередные санкции против супруги президента Сирии Башара Асада и ее ближайших родственников.
“Госдепартамент вводит санкции в отношении Асмы Асад, супруги Башара Асада, за препятствование усилиям по продвижению политического решение сирийского конфликта”, - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.
По утверждению ведомства, “она в интересах режима возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти, в том числе за счет так называемой благотворительности и гражданских организаций".
Помимо самой супруги президента, санкции коснутся четырех ее ближайших родственников, которые, по мнению Вашингтона, обогатились "за счет страданий сирийцев".