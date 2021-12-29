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Госдеп: Встреча Совета Россия - НАТО намечена на 12 января

Госдеп: Встреча Совета Россия - НАТО намечена на 12 января Заседание Совета Россия - НАТО намечено на 12 января, после него состоятся контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Другие страны
29 декабря 2021 г. 00:33
Госдеп: Встреча Совета Россия - НАТО намечена на 12 января

Заседание Совета Россия - НАТО намечено на 12 января, после него состоятся контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующее заявление сделал на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО в ситуации вокруг Украины "едины в своем стремлении придерживаться в отношении России дипломатии, основывающейся на принципах". "Эта администрация придерживается четкого и последовательного подхода к ситуации вокруг Украины. Мы стремимся объединить альянс на двух направлениях - сдерживание и дипломатия", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

"В связи с этим мы ждем совместного с Россией участия в диалоге по стратегической стабильности 10 января", - указал он. "Кроме того, понятно, что Россия и НАТО планируют 12 января провести встречу на уровне Совета Россия - НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ", - добавил Прайс.

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