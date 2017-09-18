 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Нью-Йорке завершилась встреча Лаврова и Тиллерсона - ОБНОВЛЕНО

    Встреча намечена на 21:00 по местному времени

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона завершилась, Тиллерсон покинул российское постпредство при ООН в Нью-Йорке.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, главы внешнеполитических ведомств двух стран общались около 45 минут.

    Оба министра прибыли в Нью-Йорк на 72-ю сессию Генассамблеи ООН. Ранее Лавров и Тиллерсон проводили встречи в Бонне, Гамбурге, Москве, Вашингтоне и Маниле.

    Ожидалось, что главными темами обсуждения станут зоны деэскалации в Сирии (в том числе последняя, четвертая в Идлибе, о создании которой объявили накануне визита Лаврова в Нью-Йорк), украинский кризис и возможность направления в страну миротворцев ООН, ракетные пуски КНДР и двусторонние проблемы.

    *** 06 : 25 

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшие часы.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом об этом сообщили в Госдепе.

    "Госсекретарь встречается с главой МИД России Сергеем Лавровым в российской миссии в Нью-Йорке", - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

    Отмечается, что встреча намечена на 21:00 по местному времени.

    Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что на полях Генассамблеи ООН планируется встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi