Госдеп: Восстановление каналов связи между РФ и США займет некоторое время

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что восстановление каналов коммуникации между Соединенными Штатами и Россией займет некоторое время.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что восстановление каналов коммуникации между Соединенными Штатами и Россией займет некоторое время.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующее заявление он сделал в беседе с ведущими радиопрограммы "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона".

На вопрос о том, какие контакты предстоят Рубио и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, госсекретарь США отметил, что они "встретятся с Владимиром Зеленским". "И на том или ином этапе мы должны будем вступить во взаимодействие с российскими коллегами. Мы не говорили с россиянами уже два с половиной года", - заявил он. По его словам, "предстоит некоторая работа для восстановления каналов коммуникации".

"Нам придется подождать, пока россияне определятся с их представителями и лицами, которые будут участвовать в переговорах с их стороны", - пояснил он. При этом, по словам Рубио, США "очевидно будут говорить с Украиной", а также с "союзниками и партнерами в Европе и по всему миру". "Они тоже будут в это вовлечены, поэтому предстоит работа, прежде чем все будет налажено", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства. По его словам, телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с Путиным и Зеленским преследовали цель "подтвердить, что они оба хотят окончания конфликта". "Теперь начинается работа с тем, чтобы понять, как мы можем этого достичь", - резюмировал он.