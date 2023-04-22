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Госдеп: В ходе переговоров нельзя ставить Россию и Украину на один уровень

Госдеп: В ходе переговоров нельзя ставить Россию и Украину на один уровень Переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях украинской стороны.
Другие страны
22 апреля 2023 г. 05:48
Госдеп: В ходе переговоров нельзя ставить Россию и Украину на один уровень

Переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях украинской стороны.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.

"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь", - отметил Пател.

Также он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что война закончится все же переговорами.

"Но это должно быть на условиях украинской стороны", - подчеркнул представитель Госдепа.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: “Danışıqlarda Rusiya və Ukraynanı eyni səviyyəyə qoymaq olmaz”

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