Госдеп утверждает, что Иран атаковал США 15 раз за четыре месяца

Ракетный обстрел иракских баз с американскими военнослужащими на этой неделе стал уже пятнадцатым нападением со стороны Ирана на США за четыре месяца, утверждает госдепартамент, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

“До того как Иран атаковал иракские объекты вчера вечером, уже было 14 атак со стороны Ирана или поддерживаемого Ираном ополчения на силы США с сентября 2019 года”, - говорится в справочной информации, которую госдеп распространил в среду в виде пресс-релиза.