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Госдеп: У США нет необходимости закупать нефть у Венесуэлы

Госдеп: У США нет необходимости закупать нефть у Венесуэлы Соединенные Штаты не испытывают необходимости в закупках нефти у Венесуэлы, они стремятся стать чистым экспортером энергоносителей.
Другие страны
31 января 2025 г. 21:58
Госдеп: У США нет необходимости закупать нефть у Венесуэлы

Соединенные Штаты не испытывают необходимости в закупках нефти у Венесуэлы, они стремятся стать чистым экспортером энергоносителей.

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне.

Как он отметил, позиция американского президента Дональда Трампа заключается в следующем: "Нам не нужна венесуэльская нефть. Вся нефть, которая нам нужна, находится в Соединенных Штатах". "Поэтому план президента в сфере энергетики направлен на дальнейшее обеспечение энергетической независимости Соединенных Штатов, что он делал и в первый президентский срок, и на то, чтобы они были чистым экспортером", - сказал Клавер-Кароне на специальном онлайн-брифинге для журналистов, который был посвящен поездке госсекретаря США Марко Рубио в страны Латинской Америки 1-6 февраля.

Клавер-Кароне выступил с этим заявлением, говоря о контактах, которые, по его словам, проводит с Венесуэлой посланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл. Как отметил Клавер-Кароне, Гренелл обсуждает в Каракасе возвращение в Венесуэлу ее нелегальных мигрантов, а также освобождение ряда американских граждан.

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