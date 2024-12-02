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Госдеп: Турция должна использовать свое влияние для урегулирования в Сирии

Госдеп: Турция должна использовать свое влияние для урегулирования в Сирии Администрация США считает, что Анкара должна использовать свое влияние для урегулирования ситуации в Сирии.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 23:58
Госдеп: Турция должна использовать свое влияние для урегулирования в Сирии

Администрация США считает, что Анкара должна использовать свое влияние для урегулирования ситуации в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен говорил по телефону с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом... Во всех наших беседах с представителями стран региона мы продолжаем призывать каждую страну использовать все имеющееся у нее влияние и добиваться прекращения эскалации. Мы не хотим, чтобы какая-либо страна пыталась воспользоваться нестабильной ситуацией в Сирии. Мы хотим, чтобы все страны использовали свое влияние, использовали свои рычаги воздействия, чтобы добиться деэскалации, защиты гражданского населения и в конечном итоге продвижения политического процесса", - сказал дипломат.

Миллер добавил, что политика США в отношении сирийского президента Башара Асада не изменилась. В то же время он отказался уточнить, хочет ли Вашингтон, чтобы тот покинул свой пост, как ранее об этом неоднократно заявлялось.

Сегодня Минобороны арабской республики сообщило, что в результате ударов ВВС Сирии в районах Идлиба и Хамы были уничтожены десятки боевиков.

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