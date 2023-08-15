Госдеп: Cуд над президентом Нигера не поможет мирно решить конфликт

Решение хунты в Нигере судить отстраненного от власти президента Мохамеда Базума не поможет мирно решить кризис в стране.

Решение хунты в Нигере судить отстраненного от власти президента Мохамеда Базума не поможет мирно решить кризис в стране.

Как передает Report , об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.

"Эти действия являются совершенно безосновательными и неоправданными. Откровенно говоря, они не будут способствовать разрешению кризиса", – сказал он во время брифинга с журналистами.

Вместе с этим Пател отметил, что Соединенные Штаты все еще настаиваются на том, чтобы Базума освободили как можно скорее.

Напомним, что 26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Позднее, 28 июля мятежники заявили об учреждении Национального совета спасения родины (НССР) и назначении Абдурахмана Тчиани его председателем. НССР временно взяло на себя исполнительную и законодательную власть, а его председатель начал исполнять обязанности главы государства.

Сформированный мятежниками Нигера военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности на фоне заявлений ECOWAS о готовности начать интервенцию.