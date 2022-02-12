Госдеп США планирует объявить об эвакуации посольства в Киеве

Госдеп США планирует объявить в субботу об эвакуации американского посольства в Киеве.

Госдеп США планирует объявить в субботу об эвакуации американского посольства в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили источники среди американских чиновников.

Ограниченное число американских дипломатов может быть переведено на запад Украины, у границы с Польшей, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

Отметим, что ранее посольство США обратились к американским гражданам не ехать в Украину из-за угрозы вторжение РФ и пандемии коронавирусной инфекции.