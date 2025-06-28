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Госдеп: США заинтересованы в дипломатическом решении российско-украинского конфликта

Госдеп: США заинтересованы в дипломатическом решении российско-украинского конфликта США сконцентрированы на работе над дипломатическим урегулированием конфликта между РФ и Украиной.
Другие страны
28 июня 2025 г. 23:09
Госдеп: США заинтересованы в дипломатическом решении российско-украинского конфликта

США сконцентрированы на работе над дипломатическим урегулированием конфликта между РФ и Украиной.

Как передает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.

"Дипломатия продолжается, переговоры продолжаются, и мы определенно, как и всегда, сфокусированы на этом", - сказала она.

По словам Брюс, "весь мир страдает" от продолжения кризиса в Украине. При этом, она подчеркнула, что "многие страны способствуют" продолжению боевых действий в рамках российско-украинского конфликта.

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