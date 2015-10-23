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    ​Госдеп США выступил против объединения войск Асада и курдов

    Марк Тонер: Мы всегда говорили, что сирийскому режиму нельзя доверять

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Власти США считают невозможным объединение правительственных войск Сирии и курдов в борьбе с боевиками группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

    Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

    «Мы всегда говорили, что, с нашей точки зрения, сирийскому режиму нельзя доверять и он не способен принимать участие в любых коалициях против ИГИЛ», — сказал он.

    Он также прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, выразив надежду, что Путин использовал свое влияние на Асада, чтобы заставить его прекратить жестоко обращаться со своим народом.

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