Госдеп: США выделят еще 20 млн. долларов на оказание помощи беженцам в Европе

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты выделят дополнительно 20 млн. долларов международным организациям для оказания помощи прибывающим в Европу беженцам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

В ведомстве уточнили, что эти средства будут перечислены Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Фонду ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Международному комитету Красного Креста (МККК) "в целях усиления мер по оказанию защиты, предоставления убежища и другой жизненно важной помощи" беженцам "по всей Европе, включая Грецию, Западную Турцию и Балканы". Таким образом, общий вклад США в борьбу с миграционным кризисом составит 44 млн. долларов с момента возникновения данной ситуации в прошлом году.

Из озвученной суммы 17,5 млн. предназначены на реализацию плана УВКБ по работе с беженцами в Европе, 2 млн. пойдут в МККК для осуществления своей деятельности в Греции. Еще 500 тыс. получит ЮНФПА для реализации программы помощи беженцам в Юго-Восточной Европе.