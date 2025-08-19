О нас

Госдеп США: Встреча Путина и Зеленского может пройти в ближайшие две недели

Другие страны
19 августа 2025 г. 23:47
США исходят из того, что встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским может состояться в ближайшие две недели.

Как передает Report, об этом заявила глава протокола США в Госдепартаменте посол Моника Кроули в эфире телеканала Fox News.

"Так что эта двусторонняя встреча между президентами Путиным и Зеленским может состояться в течение следующих двух недель", - сказала она.

Сотрудница Госдепартамента отказалась уточнить, где могла бы пройти эта встреча. "Я не хочу опережать президента (США Дональда Трампа - ред.) и какие бы то ни было заявления на этот счет, которые он может сделать", - сказала дипломат.

