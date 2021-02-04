Госдеп США вновь выразил обеспокоенность из-за ситуации с уйгурами

Власти США в очередной раз выразили обеспокоенность относительно ситуации с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, в частности, речь идет об утверждениях о "систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах" в отношении же

Власти США в очередной раз выразили обеспокоенность относительно ситуации с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, в частности, речь идет об утверждениях о "систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах" в отношении женщин.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил представитель Госдепартамента США.

"Мы очень обеспокоены сообщениями о систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах в отношении женщин в лагерях для этнических уйгуров и других мусульман в Синьцзяне. Власти КНР должны разрешить международным наблюдателям проведение немедленных и независимых расследований", - говорится в сообщении.