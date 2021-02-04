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Госдеп США вновь выразил обеспокоенность из-за ситуации с уйгурами

Госдеп США вновь выразил обеспокоенность из-за ситуации с уйгурами Власти США в очередной раз выразили обеспокоенность относительно ситуации с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, в частности, речь идет об утверждениях о "систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах" в отношении же
Другие страны
4 февраля 2021 г. 06:46
Госдеп США вновь выразил обеспокоенность из-за ситуации с уйгурами

Власти США в очередной раз выразили обеспокоенность относительно ситуации с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, в частности, речь идет об утверждениях о "систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах" в отношении женщин.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил представитель Госдепартамента США.

"Мы очень обеспокоены сообщениями о систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах в отношении женщин в лагерях для этнических уйгуров и других мусульман в Синьцзяне. Власти КНР должны разрешить международным наблюдателям проведение немедленных и независимых расследований", - говорится в сообщении.

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