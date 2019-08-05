Госдеп США выразил обеспокоенность планами Турции по операции в Сирии

Государственный департамент США обеспокоен намерением турецкой армии провести операцию на территории Сирии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

"Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьёзную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости... Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом", - сказала она.

Представитель Госдепа добавила, что американские власти "продолжают интенсивные дискуссии с Турцией о зоне безопасности".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.

30 июля сообщалось, что Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.