Госдеп США выделил два млн долларов на изучение постсоветских стран

Госдепартамент США направил два миллиона долларов США на изучение стран Восточной Европы и постсоветских стран, в том числе Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, ведомство ищет исполнителей, которые займутся подготовкой документов по вопросам, касающимся жизнеустройства в данных государствах.

Отмечается, что получить гранты смогут вузы и неправительственные организации в рамках "Программы по исследованию стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза". В описании сказано, что инициатива поможет американским специалистам получить углубленные знания о ряде стран и повысить уровень владения "важнейшими языками стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза".

Курировать ход выполнения исследовательских работ в Бюро разведки и исследований внешнеполитического ведомства США.

В рамках программы должны быть отражены условия для продвижения внешнеполитических целей США и налаживания международного сотрудничества, а также учтены существующие политические и экономические вызовы, имеющие "значение для внешней политики США".

Отмечается, что исследование охватит следующие страны: Россия, Украина, Армения, Азербайджан, Чехия, Грузия, Словакия, Польша, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан и многие другие.