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Госдеп США выделил два млн долларов на изучение постсоветских стран

Госдеп США выделил два млн долларов на изучение постсоветских стран

Госдепартамент США направил два миллиона долларов США на изучение стран Восточной Европы и постсоветских стран, в том числе Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, ведомство ищет исполнителей, которые займутся подготовкой документов по вопросам, касающимся жизнеустройства в данных государствах.

Отмечается, что получить гранты смогут вузы и неправительственные организации в рамках "Программы по исследованию стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза". В описании сказано, что инициатива поможет американским специалистам получить углубленные знания о ряде стран и повысить уровень владения "важнейшими языками стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза".

Курировать ход выполнения исследовательских работ в Бюро разведки и исследований внешнеполитического ведомства США.

В рамках программы должны быть отражены условия для продвижения внешнеполитических целей США и налаживания международного сотрудничества, а также учтены существующие политические и экономические вызовы, имеющие "значение для внешней политики США".

Отмечается, что исследование охватит следующие страны: Россия, Украина, Армения, Азербайджан, Чехия, Грузия, Словакия, Польша, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан и многие другие.

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