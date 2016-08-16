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    ​Госдеп: США сожалеют в связи с использованием РФ территории Ирана для ударов в Сирии

    Марк Тонер охарактеризовал действия РФ как неудачное развитие событий

    Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Использование Россией территории Ирана для нанесения ударов с воздуха в Сирии вызывает у США сожаление.

    Как передает Report, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы Госдепа Марк Тонер.

    Нынешние действия России он охарактеризовал как "неудачное" развитие событий, "но не удивительное или неожиданное". Госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "изложил нашу обеспокоенность" по поводу вылета российских бомбардировщиков с базы в Иране для нанесения ударов в Сирии, заявил Тонер.

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