Госдеп США создает должности по защите прав женщин в Афганистане

Госдепартамент США создает две высокие должности по отстаиванию прав "женщин и девочек" в Афганистане.

Госдепартамент США создает две высокие должности по отстаиванию прав "женщин и девочек" в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, госсекретарь Энтони Блинкен может уже в среду назначить Рину Амири "специальным представителем по делам афганских женщин, девочек и правам человека", а Стефани Фостер - "старшим советником" по тем же вопросам.

Амири была старшим советником спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану в период президентства Барака Обамы, а Фостер служила в госдепартаменте в 2012-2017 годах, занимаясь глобальными правами женщин.