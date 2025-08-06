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Госдеп: США сосредоточены на освобождении всех заложников в Газе

Госдеп: США сосредоточены на освобождении всех заложников в Газе Администрация США по-прежнему нацелена на освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Другие страны
6 августа 2025 г. 01:56
Госдеп: США сосредоточены на освобождении всех заложников в Газе

Администрация США по-прежнему нацелена на освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Ее попросили прокомментировать сообщения о том, что политическое руководство Израиля близко к принятию решения о "полной оккупации" сектора Газа. "По поводу планов Израиля мы направим вас к правительству Израиля", - ответила она.

"Заявления - это одно, а реальные планы - совсем другое. Мы не занимаемся интерпретацией заявлений иностранных правительств", - продолжила руководитель пресс-службы. "Мы по-прежнему нацелены на освобождение заложников, в том числе останков двух американцев, и на то, чтобы радикальное палестинское движение ХАМАС больше никогда не управляло Газой", - указала она.

При этом Брюс отказалась уточнить, обсуждала ли администрация США с руководством Израиля его предполагаемые планы. "Я не буду выступать с замечаниями по каким бы то ни было разговорам, подтверждать, происходили они или нет", - сказала на этот счет дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: ABŞ Qəzzanın bütün girovlarının azad edilməsinə diqqət yetirir

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