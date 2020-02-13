Госдеп США: Широкомасштабный конфликт в Сирии исключен

США, РФ, Турция и Израиль ведут себя в Сирии осмотрительно, поэтому широкомасштабный военный конфликт с их участием исключен.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри в ходе своего визита в Турцию.

"В настоящий момент мы исключаем возможность развертывания широкомасштабных военных действий с участием таких крупных игроков, как США, Израиль, Турция и Россия в регионе, так как эти страны ведут себя очень осмотрительно", - подчеркнул Д.Джеффри.

По его словам, эти страны стараются преодолевать свои разногласия по Сирии дипломатическим путем.

Отметим, что делегация во главе с Д.Джеффри прибыла в Турцию 11 февраля.