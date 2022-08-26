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Госдеп: США серьезно относятся к обязательствам перед ООН

Госдеп: США серьезно относятся к обязательствам перед ООН Соединенные Штаты серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз представителям государств - членов ООН для поездок в штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке.
Другие страны
26 августа 2022 г. 07:54
Госдеп: США серьезно относятся к обязательствам перед ООН

Соединенные Штаты серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз представителям государств - членов ООН для поездок в штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя ситуацию с выдачей виз иностранным делегациям, прибывающим для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

"Я не могу обсуждать детали индивидуальных визовых дел, но могу повторить, что, как мы и говорили раньше, США в качестве принимающей страны ООН в целом обязаны, в соответствии с соглашением со штаб-квартирой ООН, выдавать визы представителям государств ООН для поездок в штаб-квартиру всемирной организации. США серьезно относятся к своим обязательствам", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: “ABŞ BMT-yə gələn nümayəndələrə viza verməyə borcludur”

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