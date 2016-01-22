Госдеп: США считают, что власти Китая нарушают права иностранцев в своей стране

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты считают, что власти КНР используют незаконные методы воздействия на иностранцев, подозреваемых в совершении различных преступлений, и тем самым нарушают права человека в своей стране.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер. "Соединенные Штаты обеспокоены в связи с тем, что в последнее время в Китае все большее число людей, в том числе граждан европейских стран, судя по всему, заставляли сознаваться в совершении предполагаемых преступлений в заявлениях для государственных СМИ, и зачастую это происходило еще до начала судебного разбирательства или официального выдвижения обвинений, - сказал американский дипломат. - К некоторым из этих людей не были допущены адвокаты или консульские представители. Кроме того, были случаи, когда иностранных граждан, похоже, доставляли в материковый Китай против их воли и с помощью незаконных средств".

"Подобные действия не соответствуют заверениям Китая в том, что он стремится придерживаться принципа верховенства закона, противоречат его обязательствам в области прав человека и подрывают его усилия по созданию более открытой и эффективной судебной системы", - заявил представитель госдепартамента. Каких-либо конкретных примеров использования властями КНР незаконных методов воздействия на иностранцев, подозреваемых в совершении преступлений, он не привел.