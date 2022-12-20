Госдеп США считает делом Греции возможную отправку С-300 в Украину

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя возможную отправку принадлежащих Греции систем С-300 с острова Крит в Украину и их замену американской системой Patriot, заявил, что решение о поставке вооружений Киеву принимает страна, которой они

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя возможную отправку принадлежащих Греции систем С-300 с острова Крит в Украину и их замену американской системой Patriot, заявил, что решение о поставке вооружений Киеву принимает страна, которой они принадлежат.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Каждая страна должна решить для себя сама, что она способна подготовить и предоставить Украине. И мы, безусловно, ценим множество способов, которыми международное сообщество, включая Грецию, продемонстрировало свою поддержку", - приводит его слова портал Hellas journal.

Прайс отметил, что иногда страны осуществляют подобную помощь, не заявляя об этом публично, однако в ряде случаев о таком сообщалось открыто. "Возможно, вы помните, что в первые дни этого конфликта Словакия приняла решение предоставить Украине систему С-300. Мы смогли поддержать этот вклад, удовлетворив потребности Словакии", - сказал представитель Госдепа.

Он утверждал, что в западных странах существует единодушие в отношении срочной необходимости укрепления украинской ПВО, и заявил, что изыскиваются пути для лучшей защиты воздушного пространства Украины. "Мы, безусловно, признаем глубокую угрозу, с которой Украина сталкивается с воздуха, и это признают и наши союзники по НАТО, в число которых, естественно, входит Греция. Это всегда тема для обсуждения, когда мы говорим с нашими украинскими партнерами о том, что им нужно для защиты своего народа и своей страны с воздуха", - сказал Прайс.