​Госдеп США: Санкции против РФ останутся в силе, пока Крым не вернут Украине

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Американские санкции, введенные против России после воссоединения с Крымом, будут оставаться в силе до тех пор, пока полуостров не вернется обратно в состав Украины.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении официального представителя госдепартамента США Джен Псаки, распространенном в понедельник в связи с годовщиной референдума в Крыму.

"Мы подтверждаем, что санкции, относящиеся к Крыму, останутся в силе до тех пор, пока продолжится оккупация Россией полуострова", заявила американский дипломат, отметив, что позиция администрации Барака Обамы по этому поводу за последний год не изменилась.

"Мы не признаем попытки России аннексировать Крым", - подчеркнула Псаки. Она сообщила, что Вашингтон по-прежнему считает полуостров частью территории Украины.

При воссоединении с Крымом Россия "нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины", заявила американский дипломат. Россия "использовала силу в Крыму и точно так же продолжает использовать ее сейчас для дестабилизации положения на востоке Украины", сказала она.

По ее мнению, подтверждение этого есть, в частности, в документальном фильме "Крым. Путь на Родину", показанному по российскому телевидению. Как заявила представитель госдепартамента, в этой киноленте президент России Владимир "Путин признал, что Россия вмешалась (в события) на Украине".