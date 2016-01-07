​Госдеп США разрешил продать Ираку ракеты "воздух-земля" на сумму в 800 млн. долларов

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Госдепартамент США дал свое разрешение на продажу Ираку самонаводящихся ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire, а также учебных ракет CATM (Captive Air Training Missiles) и сопутствующего оборудования.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США (DSCA).

В сообщении, размещенном на сайте ведомства, уточняется, что ранее власти Ирака изъявили желание закупить 5 тыс. ракет "Хеллфаер" и десять ракет САТМ. Общая стоимость этой партии может составить 800 млн. долларов.

"Предложенная сделка соответствует внешней политике и задачам Соединенных Штатов в сфере национальной безопасности, так как это укрепит способность иракских сил безопасности бороться с ИГИЛ", - утверждают в DSCA.

Там отмечают, что данные ракеты будут использованы вооруженными силами страны для поддержки наземных операций, кроме того, иракские военные уже располагают таким вооружением и имеют опыт его применения. В то же время, эта поставка не окажет влияния на "баланс военных сил" в регионе. Поставщиком выступит компания Lockheed Martin Corp ("Локхид Мартин корпорейшн").