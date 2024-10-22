Госдеп США рассказал о цели визита Блинкена на Ближний Восток

США убеждены, что нынешняя поездка госсекретаря Энтони Блинкена на Ближний Восток позволит приблизить прекращение огня в секторе Газа.

США убеждены, что нынешняя поездка госсекретаря Энтони Блинкена на Ближний Восток позволит приблизить прекращение огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы твердо убеждены, что есть возможность продвинуться в том, что касается достижения прекращения огня (в секторе Газа - ред.)", - сказал Пател, комментируя цели поездки Блинкена.

По его словам, госсекретарь едет в этот регион, чтобы провести очень важные переговоры с партнерами в Израиле и с коллегами из других стран. Пател утверждает, что ранее достижению прекращения огня мешал недавно ликвидированный глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар.

Ранее Госдеп сообщил, что Блинкен совершит поездку по странам Ближнего Востока 21-25 октября с целью обсудить вопросы урегулирования конфликта в регионе.